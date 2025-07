Técnico da Coreia do Sul exalta SC e inicia série de amistosos contra Brasil no Sul do estado Issanayê Ramires cita ligação com Santa Catarina como motivação extra nos amistosos contra a seleção brasileira; jogos internacionais... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 21h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 21h36 ) twitter

A seleção masculina de vôlei da Coreia do Sul desembarca em Balneário Arroio do Silva, no Extremo Sul de Santa Catarina, para iniciar os treinos da série de amistosos contra a Seleção Brasileira Pan-Americana. Os atletas chegam na região neste sábado (5), para disputar a primeira partida no domingo (6), em Criciúma. Além da cidade criciumense, o time de vôlei também competirá em mais três cidades do Sul da região. São elas: Cocal do Sul, onde será o segundo jogo, na terça-feira (8), seguido por Arroio do Silva, na próxima quinta (10), e Tubarão, no sábado (12).

