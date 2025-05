Técnico de enfermagem suspeito de dopar e estuprar paciente é preso em flagrante no RJ A paciente relatou ter sido obrigada a ingerir dois comprimidos e quando acordou estava sendo abusada pelo suspeito; técnico de enfermagem... ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 05h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um técnico de enfermagem foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma paciente no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a vítima, o crime aconteceu na última quinta-feira (15), durante a higienização no leito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Pássaro ‘topetudo’ chega a SC e vira nova estrela de parque

Joinville x Barra na Série D: onde assistir ao vivo com imagens e horário

Dia Internacional de Combate à LGBTfobia relembra decisão da OMS que mudou a história LGBTQIA+