Técnico do Avaí explica ideia e diz que o time foi para ganhar a Chapecoense Técnico Enderson Moreira explica mudança no time titular do Avaí no primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense 2025 ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 16/03/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O empate em 2 a 2 com a Chapecoense não foi um mau resultado, até porque o Avaí pode conquistar o 19º título do Campeonato Catarinense se repetir a igualdade no próximo sábado, na Ressacada. No entanto, o técnico Enderson Moreira fez questão de explicar as suas escolhas para o jogo de ida da final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Parque temático de Pomerode entra no clima da Páscoa com atividades para toda a família

Homem que tentou forjar a própria morte e comparsa são denunciados e viram réus em SC

Café vira luxo e carne some da mesa: inflação de alimentos muda realidade de famílias de SC