Técnico do Avaí sub-20 sobre título da Série B: ‘crescemos na hora certa’ Avaí conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Vitória por 3 a 1 na final no último sábado (14) ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Avaí foi o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 no último sábado (14). A equipe de Florianópolis bateu o Vitória, dentro da Ressacada, pelo placar de 3 a 1. A equipe comandada pelo técnico Filipe Mattos levantou a taça com 73,3% de aproveitamento. Foram sete vitórias, um empate e outras duas derrotas na competição.

Para mais detalhes sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Ladrão fura cancela de pedágio e foge com carro sem pneus na BR-376

‘Alguém muito especial’: homem de 39 anos morre no hospital após grave colisão em SC

FOTOS: Desfile em Blumenau comemora os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina