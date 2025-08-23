Técnico do Figueirense explica motivação e preocupação para encarar o Floresta na Série C Técnico do Figueirense, Elio Sizenando explica a preocupação que tem na partida contra o Floresta ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 04h37 ) twitter

O técnico Elio Sizenando vai para o segundo jogo no comando do Figueirense neste sábado, às 19h30, contra o Floresta. A estreia contra o São Bernardo foi positiva, mas ele mantém os pés no chão. Ainda com chance de ser rebaixado, o Figueira tem a necessidade de vencer o time cearense no Scarpelli para garantir a permanência na Série C.

