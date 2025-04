Técnico Thiago Carvalho é demitido após pior início na história do Figueirense na Série C Treinador foi comunicado da decisão na noite desta segunda-feira; Figueirense inicia busca por um novo técnico ainda sem vencer na... ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 10h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h20 ) twitter

ND Mais

Chegou ao fim a ‘era Thiago Carvalho’ à frente do Figueirense. Na noite desta segunda-feira, o treinador de 36 anos foi comunicado da decisão da diretoria do Furacão em não prosseguir com a continuidade de seu trabalho para o restante da temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa mudança no Figueirense!

