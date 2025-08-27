Tecnologia contra a dengue avança em SC com soltura de milhões de mosquitos em três cidades Além de Joinville, método será aplicado em outras duas cidades catarinenses para reforçar o combate à dengue antes da chegada do verão... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h39 ) twitter

Uma cerimônia realizada em Joinville, no Norte do estado, marcou a ampliação do combate à dengue com o Método Wolbachia em Santa Catarina. A partir desta terça-feira (27), ocorre a liberação de Wolbitos em outras duas cidades catarinenses: Balneário Camboriú e Blumenau, além do início da segunda fase da estratégia em Joinville, primeira cidade a receber a técnica.

