Tecnologia contra a dengue avança em SC com soltura de milhões de mosquitos em três cidades
Além de Joinville, método será aplicado em outras duas cidades catarinenses para reforçar o combate à dengue antes da chegada do verão...
Uma cerimônia realizada em Joinville, no Norte do estado, marcou a ampliação do combate à dengue com o Método Wolbachia em Santa Catarina. A partir desta terça-feira (27), ocorre a liberação de Wolbitos em outras duas cidades catarinenses: Balneário Camboriú e Blumenau, além do início da segunda fase da estratégia em Joinville, primeira cidade a receber a técnica.
