Tela Brasil: governo anuncia lançamento de plataforma de streaming gratuita para 2025

O Ministério da Cultura anunciou que pretende lançar uma plataforma de streaming totalmente gratuita e com catálogo nacional. Com o nome de Tela Brasil, o projeto contará inicialmente com 447 curtas, médias e longas-metragens. O ministério prevê o lançamento para o segundo semestre de 2025.

Saiba mais sobre essa iniciativa que promete democratizar o acesso à cultura no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

