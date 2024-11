Telhado de posto de combustíveis desaba durante tempestade em Santa Catarina Telhado de posto de combustíveis desaba durante tempestade em Santa Catarina ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 05h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 05h08 ) twitter

Telhado de posto de combustíveis desaba

Durante as pancadas de chuva e rajadas de vento registradas em Criciúma, no Sul catarinense, nessa terça-feira (5), o telhado de um posto de combustível desabou. A ocorrência aconteceu por volta das 15h, no bairro São Sebastião.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente.

