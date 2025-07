Tem menos paçoca aí? Irregularidades em produtos juninos são encontradas em 19 cidades de SC Operação do Imetro-SC verificou itens típicos como amendoim, pipoca e paçoca; 21 produtos apresentaram irregularidades ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 05h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Imetro-SC (Instituto de Metrologia de Santa Catarina) realizou uma operação especial em 85 estabelecimentos comerciais de 19 municípios para fiscalizar produtos juninos, como amendoim, canjica, pipoca e paçoca. A ação teve como objetivo verificar se o peso informado nas embalagens desses alimentos corresponde, de fato, à quantidade entregue ao consumidor.

Para mais detalhes sobre as irregularidades encontradas e a importância da fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis se torna capital da infidelidade no Brasil, segundo ‘Tinder das traições’

SC registra onda de queixas por erros na conta de luz; veja como fazer o cálculo da tarifa

Macaco-prego ferido é resgatado por morador e passa por cirurgia em Jaraguá do Sul