‘Tem solução’: casa de reabilitação em SC segue aberta após MP recomendar fechamento

A Comunidade Terapêutica Conviver, uma casa de reabilitação em Corupá, Norte de Santa Catarina, continua funcionando após a recomendação de fechamento pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). Segundo a dona do local, um advogado está prestando assessoria para orientá-los quanto às possíveis medidas legais. Os residentes continuam sob os cuidados da comunidade.

Para entender todos os detalhes dessa situação e as implicações para os residentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

