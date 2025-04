Temperatura cai no Litoral Norte de SC com passagem de frente fria Sol brilhará na maior parte da semana e nevoeiros isolados surgirão durante a madrugada ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h41 ) twitter

Esta semana começará com uma queda de temperatura no Litoral Norte de Santa Catarina devido a uma frente fria que chegou a região entre a noite do último domingo (27) e esta segunda-feira (28). Nesta segunda-feira, o dia será mais instável com algumas aberturas de sol e chuva fraca ocasional. A partir de terça-feira (29), o sol será o protagonista, com nevoeiros isolados na madrugada ou noite até quinta-feira (01). As informações são do Laboratório de Climatologia da Univali (LabClima).

