Temperatura no Litoral Norte de SC pode chegar a 40ºC nesta semana; veja previsão Além de alta temperatura no Litoral Norte de SC, previsões apontam para chuvas diárias a partir da tarde até a madrugada ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h06 )

Mais uma semana se inicia nesta segunda-feira (17) e o tempo no Litoral Norte de Santa Catarina segue instável, alterando entre períodos de sol e céu encoberto. A chuva deve continuar caindo diariamente e as temperaturas devem permanecer elevadas durante toda a semana.

