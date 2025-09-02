Temperaturas altas e chuvas fortes: o que esperar do tempo em setembro em SC Chegada da primavera deve ser marcada por tempo instável, com possibilidade de temporais e altas temperaturas em toda Santa Catarina... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 00h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Setembro começará com um clima de extremos para Santa Catarina. O mês promete ser marcado por calor intenso e aumento de chuvas volumosas, além de temporais severos, com riscos de ventos fortes, granizo e até alagamentos, conforme previsão do portal MetSul.

Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e como se preparar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cidade entre a serra e o mar abre processo seletivo com salários de até R$ 10 mil em SC

Vai chover no desfile? Como fica o tempo no aniversário de Blumenau durante megafesta histórica

PM encontra carro de americano desaparecido em SC; pai e filho seguem sumidos