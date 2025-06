Temperaturas amenas continuam? Semana é marcada por frente fria no Sul de SC Final de semana terá clima chuvoso, com temperaturas de no máximo 20°C e mínimas de 10°C para Criciúma e região ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 07/06/2025 - 10h56 ) twitter

Para este final de semana, a previsão do tempo marca temperaturas amenas e um céu nublado, com mais probabilidade de chuva para Criciúma e região.

