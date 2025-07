Temperaturas despencam e mínimas ficam abaixo de 0°C a partir de quinta em SC Temperaturas baixas são causadas pelo avanço de uma massa de ar frio e seco, que começa a afetar o Oeste já no início da tarde de quinta... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 23h57 ) twitter

As temperaturas em Santa Catarina devem sofrer uma queda acentuada a partir de quinta-feira (17), previu a Defesa Civil do Estado. A pasta emitiu um alerta amarelo e informou que as mínimas devem ficar abaixo de 0°C na Serra e variar entre 2°C e 7°C no restante do território catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a queda de temperaturas em SC!

