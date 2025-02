Temperaturas em Itajaí devem chegar aos 39°C durante a semana Semana que inicia também será de altas temperaturas em Itajaí ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 03/02/2025 - 10h06 ) twitter

O calor e as pancadas de chuva não devem perdoar os que estarão no Litoral Norte catarinense na primeira semana de fevereiro. Segundo o portal MetSul, as temperaturas em Itajaí devem chegar aos 39°C nos próximos dias.

