Temperaturas mais altas e pouca chuva marcam semana em Balneário Camboriú e região Previsão do tempo aponta que temperaturas máximas podem chegar aos 32°C na região ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 17h46 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h46 )

A semana em Balneário Camboriú e região deve ser marcada por pouca chuva e por temperaturas mais altas do que a semana anterior. As informações são do LabClima (Laboratório do Clima da Univali). Desta segunda-feira (5) em diante haverá a presença diária do sol intercalando com períodos de muitas nuvens ou encoberto. Há chance de nevoeiro isolado até quinta-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as previsões do tempo na região!

