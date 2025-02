Tempo de espera para atendimento nas Upas de Florianópolis cai até 73% Planejamento e telemedicina ajudam Florianópolis a reduzir filas e agilizar atendimentos durante a alta temporada ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h07 ) twitter

Em meio à alta temporada, época em que, historicamente, a população de Florianópolis mais do que triplica – apenas neste verão são esperados mais de 1,5 milhão de turistas – o município reduziu significativamente o tempo de espera nas UPAS (Unidades de Pronto Atendimento).

Para saber mais sobre essa importante melhoria no atendimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

