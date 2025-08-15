Tempo frio e nublado deve permanecer em SC no fim de semana; veja a previsão Passagem de uma frente fria em alto mar mantém o tempo nublado em algumas regiões de SC ao longo dos próximos dias; confira ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 19h21 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h21 ) twitter

ND Mais

O frio deve permanecer em Santa Catarina nos próximos dias. Entre 15 a 18 de agosto, as temperaturas máximas devem permanecer próximas aos 20° em boa parte do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

