Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tempo frio e nublado deve permanecer em SC no fim de semana; veja a previsão

Passagem de uma frente fria em alto mar mantém o tempo nublado em algumas regiões de SC ao longo dos próximos dias; confira

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O frio deve permanecer em Santa Catarina nos próximos dias. Entre 15 a 18 de agosto, as temperaturas máximas devem permanecer próximas aos 20° em boa parte do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.