Tempo segue instável na Grande Florianópolis após série de alagamentos

O tempo segue instável na Grande Florianópolis, com chuva fraca nos próximos dias, após a quinta-feira (11) registrar o acumulado de chuva esperado para o mês de abril. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (11), na previsão do tempo da Defesa Civil de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a previsão do tempo e os riscos de alagamentos na região.

