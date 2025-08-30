Temporais chegam com frente fria nesta sexta-feira (29); veja estados em alerta A sexta-feira (29) deve ser marcada por chuva forte e ventos que podem chegar a 60 km/h em alguns estados do Brasil; Sul terá tempo... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 22h37 ) twitter

O avanço de uma frente fria trouxe de volta as chuvas ao Sudeste nesta sexta-feira (29). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul estão em alerta amarelo para tempestades, que podem vir acompanhadas de ventos de até 60 km/h. Pequenas áreas de Goiás e Mato Grosso também foram incluídas no aviso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre as condições climáticas!

