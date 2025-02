Temporais intensos devem atingir SC com alto risco de alagamento em diversas regiões do estado Combinação de calor, umidade do ar e frente fria do Rio Grande do Sul resultam em temporais intensos em Santa Catarina ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 15/02/2025 - 17h45 ) twitter

Temporais intensos voltam a atingir Santa Catarina a partir da tarde deste sábado (15). O fenômeno acontece devido a combinação do calor, da umidade e da formação de uma frente fria no Rio Grande do Sul. As chuvas trazem o risco, entre moderado e alto, de alagamentos no estado.

Para mais informações e detalhes sobre os riscos e recomendações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

