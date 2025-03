Temporais podem ser registrados neste domingo em SC; Defesa Civil alerta para possíveis danos Temporais isolados podem ser registrados entre este domingo (23) e segunda-feira (24); instabilidade que retorna ao estado traz previsão... ND Mais|Do R7 23/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 23/03/2025 - 15h25 ) twitter

Santa Catarina se prepara para o retorno da instabilidade climática entre este domingo (23) e segunda-feira (24). A combinação de áreas de baixa pressão e o fluxo de ar quente proveniente do norte do Brasil deve trazer temporais isolados para diversas regiões do estado. A previsão é de risco moderado para alagamentos, enxurradas pontuais, destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos e árvores.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as recomendações da Defesa Civil e como se proteger durante os temporais.

