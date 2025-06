Temporais, raios e granizo: frente fria avança sobre Santa Catarina e Defesa Civil emite alerta Instabilidade provocada por frente fria pode gerar tempestades até quinta-feira (5); temperaturas seguem amenas em todo o estado ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h17 ) twitter

A chegada de uma nova frente fria a Santa Catarina mobilizou a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, que emitiu um alerta para risco de temporal e chuva intensa entre a noite desta quarta-feira (4) e a tarde de quinta-feira (5). O avanço do sistema frontal deve intensificar as instabilidades meteorológicas em todas as regiões do estado.

