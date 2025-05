Temporal no Oeste de SC provoca morte e deixa mais de 3 mil residências sem luz Quedas de árvores devido ao forte temporal no Oeste provocaram morte em Palmitos; Defesa Civil registrou a ocorrência de micro-explosões... ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 10/05/2025 - 09h47 ) twitter

Um forte temporal no Oeste de Santa Catarina, nesta sexta-feira (9), deixou um rastro de destruição e provocou uma morte no município de Palmitos. As autoridades locais avaliam decretar situação de emergência nos municípios atingidos.

Para mais detalhes sobre os estragos e as consequências do temporal, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

