Tendência de festa matinal de NY a Berlim chega em Balneário Camboriú Festa matinal combina elementos como gastronomia e música eletrônica selecionada ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 25/04/2025 - 04h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O conceito de festa matinal, famoso em cidades como Nova York, Londres e Berlim, chegará em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, neste próximo domingo (27) com a realização de uma Coffee Party. Promovido pelo Acaiá Café, o evento começará às 9h e promete oferecer uma nova forma de aproveitar o início do dia, unindo música eletrônica, gastronomia e bem-estar em um ambiente diferente.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa nova tendência que promete agitar as manhãs de Balneário Camboriú!

Leia Mais em ND Mais:

De SC ao Vaticano: casal escreve mensagem no último adeus ao Papa Francisco

Sem anistia, oposição retoma obstrução na Câmara

Grupo ND promove a 2ª edição do Café com Insights e reúne empresários do Oeste de SC