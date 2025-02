Tenente da PM é preso por envolvimento na execução de delator do PCC Tenente da PM, suspeito de ter conduzido o carro dos atiradores, foi detido em Osasco (SP) ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 18/01/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi preso pela Polícia Civil de São Paulo, na manhã deste sábado (18), o tenente da Polícia Militar, Fernando Genauro da Silva, de 33 anos. Ele é suspeito de ser o motorista do carro usado pelos atiradores na execução de Vinícius Gritzbach, delator do PCC. Vinícius foi morto em novembro de 2024, no aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Santa Catarina contabiliza 13 cidades em emergência e prevê mais chuvas no fim de semana

VÍDEO: O que é uma ‘supercélula’, nuvem gigantesca que assustou moradores no interior de SP

Motorista bate em árvore, afirma não lembrar do acidente e recusa bafômetro em Luzerna