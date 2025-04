Tênis de mesa, judô e remo: atletas de Blumenau garantem medalhas de ouro para cidade Os atletas de Blumenau brilharam e conquistaram ouro em diversas modalidades ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atletas de Blumenau fizeram história ao conquistarem medalhas de ouro no tênis de mesa, judô e remo para a cidade.

Saiba mais sobre as conquistas dos atletas blumenauenses e como eles estão se destacando em suas modalidades no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Coruja rara é resgatada após colidir contra vidraça de supermercado em SC

VÍDEO: O que causou bate-boca entre professora e prefeito de Camboriú

Diesel tem queda de 4,6% nas refinarias nesta terça e pode aliviar inflação de alimentos