Tênis feito de banana? Conheça o produto sustentável e único em SC Uma empresa de Blumenau, no Vale do Itajaí, cria sua própria matéria-prima com a extração da fibra de bananeira, transforma em fios...

ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 09h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share