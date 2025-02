Tentativa de furto a cofre de banco em Joinville deixa buraco na parede e danos em agência O crime foi descoberto quando um funcionário chegou para iniciar o turno de trabalho ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 14h08 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h08 ) twitter

Uma agência bancária localizada no bairro Zona Industrial Norte, em Joinville, foi alvo de criminosos na noite do último dia 25. Apesar de tentarem acessar o cofre do local, a ação foi frustrada. O caso agora é investigado pela Polícia Civil.

