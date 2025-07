Tentativa de furto milionário acaba com suspeito preso no forro de shopping, em Chapecó O sistema de vigilância do shopping identificou a movimentação suspeita durante a madrugada deste domingo (20); suspeito foi flagrado...

ND Mais|Do R7 20/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 20/07/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share