Tentativa de pagar R$ 530 em picanha com cartão roubado termina em prisão em Blumenau
Homem foi detido após tentar usar cartão e sair do supermercado, no bairro Garcia, sem pagar pelas carnes
Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (25) em Blumenau após tentar pagar por cinco peças de picanha, avaliadas em R$ 531,05, com um cartão bancário roubado. O caso ocorreu em um supermercado na Rua Rotary Clube, no bairro Garcia.
