Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tentativa de pagar R$ 530 em picanha com cartão roubado termina em prisão em Blumenau

Homem foi detido após tentar usar cartão e sair do supermercado, no bairro Garcia, sem pagar pelas carnes

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (25) em Blumenau após tentar pagar por cinco peças de picanha, avaliadas em R$ 531,05, com um cartão bancário roubado. O caso ocorreu em um supermercado na Rua Rotary Clube, no bairro Garcia.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.