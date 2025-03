‘Tentei falar, mas já chegaram com spray’, diz folião agredido no Carnaval de Florianópolis Folião relata 'abordagem desumana' da Guarda Municipal na madrugada do Carnaval em Florianópolis; Gabriel e seu namorado voltavam para... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h46 ) twitter

Os foliões que circularam após as 2h da madrugada na Avenida Hercílio Luz, no Centro de Florianópolis, durante o Carnaval, foram cercados pela GMF (Guarda Municipal de Florianópolis) com spray de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a população. A justificativa para a ação policial é uma portaria emitida pela prefeitura no fim de fevereiro, proibindo a continuidade das festas nas ruas após esse horário.

