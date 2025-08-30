Terapeuta autodidata cai na mira do CRM em Chapecó por prescrever medicamentos sem formação
Um homem de 37 anos foi levado para a delegacia nesta sexta-feira (29), em Chapecó, suspeito de prescrever medicamentos homeopáticos sem possuir formação médica. A ação foi realizada pelo CRM (Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina), com apoio da Polícia Civil e do Procon.
Saiba mais sobre essa situação preocupante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
