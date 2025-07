Terceira fase da Operação Limpa Fios recolhe 800 kg de fiação irregular em rua de Criciúma Ação organizou 15 postes de trecho do bairro São Luís na quinta-feira (3) ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 03h55 (Atualizado em 05/07/2025 - 03h55 ) twitter

A terceira etapa da Operação Limpa Fios, adiada devido ao mau tempo em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, foi realizada na quinta-feira (3). Agentes da Prefeitura, em parceria com a Celesc, retiraram mais de 800 quilos de fios obsoletos no bairro São Luís.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de limpeza urbana, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

