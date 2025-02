‘Teria agredido fisicamente’: namorado preso por matar adolescente em SC nega crime Suspeito de matar adolescente, em Itajaí, teria dito à Polícia Civil que sentia ciúmes da namorada e já teria a agredido ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As investigações do caso de Maria Gabriella Nunes, menina de 14 anos que despareceu e foi encontrada morta em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, continuam. O principal suspeito de matar adolescente é o namorado, 23 anos, que foi preso no último sábado (15).

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Pet shop clandestino: cão tem mandíbula quebrada ao meio durante banho e homem é preso em SC

VÍDEO: Operação em Florianópolis retira mais de 100 cadeiras em faixa de areia de Canasvieiras

Qual o bairro mais barato para comprar imóvel em Florianópolis? Preços são 10 vezes mais baixos