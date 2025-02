Terremoto atinge Caribe e deixa países sob alerta de tsunami Terremoto de magnitude 7,6 atingiu mar do Caribe e deixou países sob alerta de tsunami, que já foi cancelado pelos EUA ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 09/02/2025 - 17h45 ) twitter

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o mar do Caribe na noite deste sábado (8) e disparou alerta de tsunami para Cuba, Honduras, Ilhas Cayman, Bahamas, Ilhas Virgens, Porto Rico e República Dominicana. As informações são do Centro de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos.

Para mais detalhes sobre este evento e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

