Terremoto de 7,1 graus atinge Tonga e coloca autoridades em alerta O terremoto atingiu aproximadamente 100 quilômetros ao nordeste da ilha principal ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 30/03/2025 - 17h46 )

Um forte terremoto, com magnitude 7,1, próximo de Tonga, no Pacífico Sul, chamou atenção neste domingo (30) causando um alerta de tsunami. As informações foram emitidas a partir de um monitoramento do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, no Havaí.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este evento sísmico e suas implicações.

