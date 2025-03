Terremoto deixa mais de 150 mortos e 800 feridos em Mianmar e Tailândia; números devem aumentar Regiões inteiras foram devastadas em Mianmar e Tailândia; governos decretam estado de emergência e equipes de resgate tentam localizar... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 28/03/2025 - 20h05 ) twitter

Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu o Sudeste Asiático na manhã desta sexta-feira (28), deixando um rastro de destruição em Mianmar e Tailândia. Até o momento, mais de 150 pessoas morreram e cerca de 800 ficaram feridas, mas as autoridades temem que esses números aumentem à medida que os trabalhos de resgate avançam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a tragédia e as ações de emergência em andamento.

