Terreno de quase meio milhão de m² em polo regional vai a leilão por R$ 39 milhões em SC

Terreno de mais de 480 mil metros quadrados será vendido em um único lote; recursos serão aplicados em obras e serviços de Chapecó,...

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Prefeitura de Chapecó realiza, no próximo dia 20 de agosto, o leilão de uma área remanescente do Distrito Industrial Luiz Henrique da Silveira, localizada na linha Simonetto. O terreno, com mais de 480 mil metros quadrados, será ofertado em lote único com valor de referência de R$ 39.885.323,55.

