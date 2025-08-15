Terreno de quase meio milhão de m² em polo regional vai a leilão por R$ 39 milhões em SC Terreno de mais de 480 mil metros quadrados será vendido em um único lote; recursos serão aplicados em obras e serviços de Chapecó,... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h57 ) twitter

A Prefeitura de Chapecó realiza, no próximo dia 20 de agosto, o leilão de uma área remanescente do Distrito Industrial Luiz Henrique da Silveira, localizada na linha Simonetto. O terreno, com mais de 480 mil metros quadrados, será ofertado em lote único com valor de referência de R$ 39.885.323,55.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este leilão!

