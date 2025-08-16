‘Terror’: crianças eram torturadas com socos e feridas com espeto por pais adotivos em SC Laudos apontam agressões contínuas, fome e estrangulamento contra irmãos de 10, 8 e 4 anos, em Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Três irmãos, de 10, 8 e 4 anos, foram vítimas de maus-tratos dentro de casa, em Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense. Segundo a Polícia Civil, eles eram agredidos com socos, chinelos e um pedaço de pau, sofriam estrangulamento. Além disso, eram privados de comida e, em um dos casos, feridos com um espeto de churrasco.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Minha estrelinha’: identificada adolescente atropelada em rodovia de SC

De volta aos holofotes, Itajaí é destaque no melhor semestre dos portos da história do país

Título de eleitor e identidade: Florianópolis tem mutirão para emissão de documentos