‘Terror’: crianças eram torturadas com socos e feridas com espeto por pais adotivos em SC

Laudos apontam agressões contínuas, fome e estrangulamento contra irmãos de 10, 8 e 4 anos, em Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense...

ND Mais|Do R7

Três irmãos, de 10, 8 e 4 anos, foram vítimas de maus-tratos dentro de casa, em Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense. Segundo a Polícia Civil, eles eram agredidos com socos, chinelos e um pedaço de pau, sofriam estrangulamento. Além disso, eram privados de comida e, em um dos casos, feridos com um espeto de churrasco.

