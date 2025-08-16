‘Terror’: crianças eram torturadas com socos e feridas com espeto por pais adotivos em SC
Laudos apontam agressões contínuas, fome e estrangulamento contra irmãos de 10, 8 e 4 anos, em Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense...
Três irmãos, de 10, 8 e 4 anos, foram vítimas de maus-tratos dentro de casa, em Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense. Segundo a Polícia Civil, eles eram agredidos com socos, chinelos e um pedaço de pau, sofriam estrangulamento. Além disso, eram privados de comida e, em um dos casos, feridos com um espeto de churrasco.
Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
