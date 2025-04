Terrorista é acusado de idealizar ataques contra fábrica da Tesla e partido republicano Ataques contra fábrica da Tesla teriam sido feitos em protesto contra o presidente Donald Trump e Elon Musk, CEO da empresa de carros... ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 07h05 ) twitter

Um homem de 40 anos foi preso sob a acusação de ter idealizado e praticado ataques incendiários contra uma concessionária da Tesla. O autor dos ataques contra fábrica da Tesla se chama Jamison Wagner, mora na cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, e é acusado de ter atacado a sede do Partido Republicano no estado do Novo México.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

