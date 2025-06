Tesoura, bilhete e morte em sala: Justiça decide destino de jovens que mataram colega Justiça de Uberaba determina internação máxima prevista pelo ECA para os dois adolescentes autores do golpe de tesoura que tirou a... ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 17/06/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os dois adolescentes de 14 anos apreendidos por envolvimento no assassinato da estudante Melissa Campos, também de 14, receberam a pena máxima prevista para menores de idade. Eles foram responsáveis pelo crime brutal cometido com um golpe de tesoura dentro de uma escola em Uberaba (MG), no dia 8 de maio.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Parlamentares negociam participação na CPMI do INSS; Izalci diz ser membro

Homem de 55 anos é preso por tentativa de estupro contra a filha em SC; ‘Tentou beijar à força’

Trecho da BR-470 terá interdição total na terça-feira; veja o que muda