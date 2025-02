Teste do Olhinho em recém-nascidos passa a ser obrigatório em toda rede de saúde de SC A partir desta quinta-feira (27), todas as maternidades e hospitais do estado, públicos e privados, devem realizar o exame nas primeiras... ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 22h06 ) twitter

A partir desta quinta-feira (27), o Teste do Reflexo Vermelho, conhecido como Teste do Olhinho, passa a ser obrigatório para recém-nascidos em Santa Catarina. Todas as maternidades e hospitais, públicos e privados, devem realizar o exame nas primeiras 72 horas de vida do bebê para detectar precocemente o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante medida!

