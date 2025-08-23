Teto de padaria desaba em SC e deixa pelo menos uma pessoa ferida Segundo informações do Águia, a princípio, há uma pessoa ferida que foi encaminhada para o Hospital Municipal São José, de Joinville... ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 03h37 ) twitter

O teto de uma padaria em Araquari, cidade do Norte catarinense, desabou na tarde desta sexta-feira (22). O estabelecimento fica localizado na SC-418, no bairro Itinga. O Corpo de Bombeiros Voluntários, o Samu e o helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. Segundo informações dos bombeiros havia duas vítimas no local.

