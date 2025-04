The Ocean Race: Itajaí garante contrato e se mantém sede da regata até 2031 Cidade catarinense é considerada polo do mercado náutico brasileiro e, desde 2012, sedia um dos eventos mais importantes do planeta... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 05h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 05h40 ) twitter

Desde 2012, com a primeira parada da maior regata do mundo em Itajaí, a cidade desponta como um dos principais polos náuticos mundiais. A prefeitura anunciou que município deve se manter sede da The Ocean Race até 2031.

