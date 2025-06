Thiago Galhardo em dia de Messi? Jogador do Santa Cruz faz jogada de craque na Série D Atacante Thiago Galhardo faz gol pelo Santa Cruz e faz jogada de 'Messi' em jogo pela Série D do Brasileiro ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É até engraçado falar sobre isso, mas Thiago Galhardo teve uma jogada ‘padrão Messi’ na derrota do Santa Cruz por 3 a 1 para o Ferroviário, em Fortaleza, no domingo (8), pela Série D do Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa jogada impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Leitos na Grande Florianópolis ultrapassam 95% de ocupação em meio a aumento de casos de SRAG

Casal morre após carro cair de ponte de madeira no Sul de SC; dois adolescentes sobrevivem

Camarote Spaten anuncia line-up oficial para a 40ª Oktoberfest Blumenau 2025