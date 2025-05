Tigrão e Zé Gotinha: Criciúma promove mutirão de vacinação durante o jogo contra o Coritiba A campanha de imunização acontece nesta segunda-feira (26), a partir das 17h, no estacionamento do Estádio Heriberto Hülse ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 27/05/2025 - 04h55 ) twitter

A Prefeitura de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, com o objetivo de mobilizar a população a realizar a vacinação contra a gripe, realizará um mutirão de imunização no jogo do Criciúma Esporte Clube nesta segunda-feira (26).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante ação de saúde!

