TIM é condenada após fazer mais de 3 mil ligações com cobranças indevidas a cliente; entenda

A empresa de telefonia TIM foi condenada pelo 2º Juizado Especial Cível de Ceilândia, no Distrito Federal, por excesso de ligações e cobranças indevidas. Foram mais de três mil chamadas em pouco mais de um ano. A companhia deverá pagar R$ 1 mil ao consumidor que moveu o processo, como indenização por danos morais.

Saiba mais sobre essa decisão e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

